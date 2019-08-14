Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Следственный креатив: кому шьют "Дадинскую статью"| ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 14 августа:
- Что грозит участникам несанкционированных митингов
- Что будет делать китайское правительство с Гонконгом
- Рефери Анастасия Пустовойтова о гендерных стереотипах в футболе
- Женщины-матери и плохие отцы. Почему запрещают рекламу в Британии
- Зачем "Фейсбук" слушает сообщения пользователей
- Первый лайв Бориса Джонсона в "Фейсбуке"
-
14 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне