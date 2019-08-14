Следственный креатив: кому шьют "Дадинскую статью"| ТВ новости
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Следственный креатив: кому шьют "Дадинскую статью"| ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 августа:

  • Что грозит участникам несанкционированных митингов
  • Что будет делать китайское правительство с Гонконгом
  • Рефери Анастасия Пустовойтова о гендерных стереотипах в футболе
  • Женщины-матери и плохие отцы. Почему запрещают рекламу в Британии
  • Зачем "Фейсбук" слушает сообщения пользователей
  • Первый лайв Бориса Джонсона в "Фейсбуке"
  • 14 августа 2019
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