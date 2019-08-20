Во Франции родились редкие белые львята
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Во Франции родились редкие белые львята

Французская организация по охране животных Caresse de Tigre показала двух белых львят. Их родителей спасли из цирка.

Белый лев - редкое животное. По данным на 2018 год, в мире осталось меньше 100 белых львов, из них всего 11 живут в естественной среде обитания.

Львят назвали в честь диснеевских персонажей - Нала и Симба.

  • 20 августа 2019
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