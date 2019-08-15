"Это что, не вмешательство в выборы иностранного СМИ?": глава МГИК отвечает на вопросы Би-би-си
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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ответил на вопросы Би-би-си

15 августа прошла пресс-конференция, посвященная выборам в Мосгордуму. Из-за того, что на выборы не зарегистрировали почти всех кандидатов от оппозиции, в городе уже месяц продолжаются протесты.

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко сходил на пресс-конференцию и задал вопросы главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Вот что из этого вышло.

  • 15 августа 2019
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