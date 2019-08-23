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"Нас просто использовали". Ученый-физик рассказывает о взрыве под Северодвинском
8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с выбросом радиации.
По официальным данным, в результате аварии погибли пять человек.
Ученый-физик Ирина Шрайбер рассказала Би-би-си о том, как она помогала врачам в архангельской больнице и насколько серьезна угроза облучения для них.
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23 августа 2019
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