Нас просто использовали" - ученый-физик рассказывает о взрыве под Северодвинском
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"Нас просто использовали". Ученый-физик рассказывает о взрыве под Северодвинском

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с выбросом радиации.

По официальным данным, в результате аварии погибли пять человек.

Ученый-физик Ирина Шрайбер рассказала Би-би-си о том, как она помогала врачам в архангельской больнице и насколько серьезна угроза облучения для них.

  • 23 августа 2019
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