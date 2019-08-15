"Чудо на кукурузном поле". Эксперты и очевидцы об аварийной посадке Airbus A321 | ТВ новости

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"Чудо на кукурузном поле". Эксперты и очевидцы о посадке Airbus A321 | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 августа:
- Как в Европе борются с птицами в аэропортах
- Никого не выпускать - суд оставил под арестом участников акции 27 июля
- Охота на ископаемые останки динозавров
- Vulica Brasil. Стрит-арт в Минске
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15 августа 2019
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