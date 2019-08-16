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20 лет за 20 секунд: как менялся Владимир Путин
16 августа 1999 года Владимир Путин был официально утвержден в должности председателя правительства. За 20 лет, который прошли с того дня, он четыре раза становился президентом и один раз - премьер-минисиром.
Как Владимир Путин постепенно менялся за эти годы, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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16 августа 2019
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