Подкаст "Что это было". Как спасти самолет от птиц?
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Подкаст "Что это было". Как спасти самолет от птиц?

В четверг Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил успешную аварийную посадку в подмосковном поле после отказа обоих двигателей. Из-за чего случилось ЧП? Как удалось избежать катастрофы? Почему самолеты все еще беззащитны перед птицами? На эти вопросы отвечает продюсер Русской службы Би-би-си Мария Киселева. Уже после записи этого эпизода стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил пилотам самолета звания героев России, а остальной экипаж наградил орденами мужества.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 17 августа 2019
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