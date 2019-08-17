Подкаст "Что это было". Как спасти самолет от птиц?
В четверг Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил успешную аварийную посадку в подмосковном поле после отказа обоих двигателей. Из-за чего случилось ЧП? Как удалось избежать катастрофы? Почему самолеты все еще беззащитны перед птицами? На эти вопросы отвечает продюсер Русской службы Би-би-си Мария Киселева. Уже после записи этого эпизода стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил пилотам самолета звания героев России, а остальной экипаж наградил орденами мужества.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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17 августа 2019
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