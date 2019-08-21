Подкаст “8 историй из 90-х”: “Счастье есть”
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Подкаст "8 историй из 90-х": "Счастье есть"

92-й год. Тяжелая автокатастрофа прерывает многообещающую карьеру перспективного спортсмена Романа. Но во время реабилитации он начинает сочинять электронную музыку, которая открывает ему путь в новый мир элитных ночных клубов и многотысячных оупен-эйров.

Послушать подкаст также можно в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.

В этом эпизоде использованы фрагменты из архивов Гостелерадиофонда, Общественного российского телевидения, "Пиратского телевидения", которое создали Юрис Лесник, Владик Мамышев-Монро и Тимур Новиков (правообладателей нам установить не удалось), и любительские видео выступлений музыканта Solar X в Noorbar и группы Arrival на фестивале Казантип в 1998 году.

А также аудиокомпозиции:

Dileg (музыка Solar X, релиз Defective Records),

"Королева" (музыка Solar X, кавер Артемий Троицкий, релиз Defective Records; исполнитель Алла Пугачева, музыка Аллы Пугачевой, Слова Игоря Николаева, релиз «Мелодии»),

"Танц-Танцевать" (музыка группы "Новые композиторы", релиз EDM records),

"Счастье есть" (музыка DJ Groove, релиз "Экстрафон"),

микс Ивана Салмаксова Электронежность (релиз "Птюч").

  • 21 августа 2019
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