Подкаст "8 историй из 90-х": "Счастье есть"
92-й год. Тяжелая автокатастрофа прерывает многообещающую карьеру перспективного спортсмена Романа. Но во время реабилитации он начинает сочинять электронную музыку, которая открывает ему путь в новый мир элитных ночных клубов и многотысячных оупен-эйров.
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В этом эпизоде использованы фрагменты из архивов Гостелерадиофонда, Общественного российского телевидения, "Пиратского телевидения", которое создали Юрис Лесник, Владик Мамышев-Монро и Тимур Новиков (правообладателей нам установить не удалось), и любительские видео выступлений музыканта Solar X в Noorbar и группы Arrival на фестивале Казантип в 1998 году.
А также аудиокомпозиции:
Dileg (музыка Solar X, релиз Defective Records),
"Королева" (музыка Solar X, кавер Артемий Троицкий, релиз Defective Records; исполнитель Алла Пугачева, музыка Аллы Пугачевой, Слова Игоря Николаева, релиз «Мелодии»),
"Танц-Танцевать" (музыка группы "Новые композиторы", релиз EDM records),
"Счастье есть" (музыка DJ Groove, релиз "Экстрафон"),
микс Ивана Салмаксова Электронежность (релиз "Птюч").
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21 августа 2019