Что произошло под Северодвинском? Объясняет физик-ядерщик из ЦЕРН

Эксперты связывают остановку передачи данных о радиации с нескольких станций мониторинга в России со взрывом при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском.