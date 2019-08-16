Почему в Тбилиси снова заговорили о "ползучей оккупации"
В Грузии снова звучат громкие обвинения в адрес России после того, как дома и участки двух грузинских семей оказались на стороне непризнанной Южной Осетии.
Грузинские телеканалы показывают кадры, на которых военные ставят забор, отделяющий подконтрольную южноосетинской стороне территорию.
В Тбилиси называют военных российскими. Подобные обвинения звучат со стороны Тбилиси не впервые.
Представители иностранных дипмиссий в Грузии назвали это явление "бордеризацией" грузинских территорий и призвали Россию прекратить такие действия и вывезти оттуда своих военных.
В МИД России заявили, что "работы по обустройству границы" ведутся только южноосетинской стороной.
-
16 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне