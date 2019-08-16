Почему в Тбилиси снова заговорили о "ползучей оккупации"
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Почему в Тбилиси снова заговорили о "ползучей оккупации"

В Грузии снова звучат громкие обвинения в адрес России после того, как дома и участки двух грузинских семей оказались на стороне непризнанной Южной Осетии.

Грузинские телеканалы показывают кадры, на которых военные ставят забор, отделяющий подконтрольную южноосетинской стороне территорию.

В Тбилиси называют военных российскими. Подобные обвинения звучат со стороны Тбилиси не впервые.

Представители иностранных дипмиссий в Грузии назвали это явление "бордеризацией" грузинских территорий и призвали Россию прекратить такие действия и вывезти оттуда своих военных.

В МИД России заявили, что "работы по обустройству границы" ведутся только южноосетинской стороной.

  • 16 августа 2019
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