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ТВ-Новости: откуда взялись чайки, которые сбили самолет в Жуковском?
В выпуске за 16 августа:
- Пилоты герои - теперь официально. Смогут ли власти предотвратить повторение инцидента с самолетом в Подмосковье.
- На свои. Адвокаты считают результаты экспертизы доказательством, что Кирилл Серебренников и его коллеги сэкономили деньги, а не украли их.
- Однажды в Голливуде, однажды на Би-би-си. Мы услышим интервью Брэда Питта и Леонардо ди Каприо о новом фильме Квентина Тарантино.
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16 августа 2019
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