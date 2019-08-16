ТВ-Новости: откуда взялись чайки, которые сбили самолет в Жуковском?
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ТВ-Новости: откуда взялись чайки, которые сбили самолет в Жуковском?

В выпуске за 16 августа:

  • Пилоты герои - теперь официально. Смогут ли власти предотвратить повторение инцидента с самолетом в Подмосковье.
  • На свои. Адвокаты считают результаты экспертизы доказательством, что Кирилл Серебренников и его коллеги сэкономили деньги, а не украли их.
  • Однажды в Голливуде, однажды на Би-би-си. Мы услышим интервью Брэда Питта и Леонардо ди Каприо о новом фильме Квентина Тарантино.
  • 16 августа 2019
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