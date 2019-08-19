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Госдума ищет вмешательство Запада, прервав отпуск | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 августа:

  • Депутаты досрочно вернулись с каникул, чтобы найти иностранное вмешательство в дела России
  • Владимир Путин приехал на дачу к Эммануэлю Макрону
  • Чьи танки были под Иловайском?
  • В Исландии простились с ледником
  • 19 августа 2019
Go to next video: Доказательства присутствия росийских танков под Иловайском