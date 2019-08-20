тв новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Голубые береты" вместо оппозиции на Сахарова | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 августа:

  • Что Путин и Макрон сказали о протестах
  • Мэрия Москвы согласовала митинг-концерт для празднования дня российского флага
  • Что произошло под Северодвинском? Объясняет физик-ядерщик из ЦЕРН
  • Почему уходит итальянский премьер
  • 20 августа 2019
Go to next video: Что произошло под Северодвинском? Объясняет физик-ядерщик из ЦЕРН