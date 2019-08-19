Доказательства присутствия росийских танков под Иловайском
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Доказательства присутствия росийских танков под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доказательства участия российских военных в боях под украинским городом Иловайск в августе 2014 года. О результатах работы британских исследователей рассказал корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.

  • 19 августа 2019
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