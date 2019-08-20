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Что произошло под Северодвинском? Объясняет физик-ядерщик из ЦЕРН
Эксперты связывают остановку передачи данных о радиации с нескольких станций мониторинга в России со взрывом при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском. Насколько оправданы опасения тех, кто считает, что утечка радиации была, рассказала научный сотрудник ЦЕРН Ирина Шрайбер.
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20 августа 2019
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