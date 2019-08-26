Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Русские корни карнавала в Ноттинг-Хилле
В Лондоне проходит главный день карнавала в Ноттинг-Хилле.
Карнавал создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами. Основательница карнавала Роун Ласлетт имеет русские корни. Она родилась в Лондоне в семье американки и русского. В первых карнавалах, организованных ею, участвовали несколько сотен человек - сейчас на него приезжают около миллиона человек со всего мира.
-
26 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне