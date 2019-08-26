Русские корни карнавала в Ноттинг-Хилле
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Русские корни карнавала в Ноттинг-Хилле

В Лондоне проходит главный день карнавала в Ноттинг-Хилле.

Карнавал создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами. Основательница карнавала Роун Ласлетт имеет русские корни. Она родилась в Лондоне в семье американки и русского. В первых карнавалах, организованных ею, участвовали несколько сотен человек - сейчас на него приезжают около миллиона человек со всего мира.

  • 26 августа 2019
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