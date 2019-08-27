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Калужские депутаты хотят отметить окончание татаро-монгольского ига. В Казани к ним есть вопросы
Госсовет Республики Татарстан раскритиковал предложение калужских депутатов сделать 11 ноября памятной датой в честь дня окончания Великого стояния на реке Угре, то есть в честь освобождения русских земель от ''монголо-татарского ига".
По мнению татарских парламентариев, это может привести к расколу в обществе.
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27 августа 2019
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