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Советник Трампа в Беларуси. Что это было?
Исторический визит. Так Александр Лукашенко назвал приезд в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Белорусский президент предложил начать отношения с США с чистого листа. А Болтон сказал, что белорусский народ должен сам решать вопрос своего суверенитета.
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29 августа 2019
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