"Первый раз отец меня изнасиловал в 15 лет". Рассказ дочери белорусского священника
Саша Бурыкина – старший ребенок в семье православного священника отца Константина, известного в Беларуси как "батюшка со свастикой".
Она дважды становилась чемпионкой Европы по пауэрлифтингу, получала президентскую стипендию, встречалась со Шварцнеггерером.
Известная в Беларуси спортсменка обвиняет отца в сексуальном насилии
- Известная в Беларуси спортсменка обвиняет отца в сексуальном насилии
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Летом 2019 года двадцатилетняя Саша потрясла Беларусь рассказом о сексуальном насилии и побоях со стороны отца, длившихся годами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Константин Бурыкин - в статусе подозреваемого.
Откровенный рассказ Саши про детство в окружении свастик и нацистской литературы, интимный "массаж" и насилие - в видео Русской службы Би-би-си.
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22 августа 2019