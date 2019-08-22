"Первый раз отец меня изнасиловал в 15 лет". Рассказ дочери православного священника
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Первый раз отец меня изнасиловал в 15 лет". Рассказ дочери белорусского священника

Саша Бурыкина – старший ребенок в семье православного священника отца Константина, известного в Беларуси как "батюшка со свастикой".

Она дважды становилась чемпионкой Европы по пауэрлифтингу, получала президентскую стипендию, встречалась со Шварцнеггерером.

Известная в Беларуси спортсменка обвиняет отца в сексуальном насилии

Летом 2019 года двадцатилетняя Саша потрясла Беларусь рассказом о сексуальном насилии и побоях со стороны отца, длившихся годами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Константин Бурыкин - в статусе подозреваемого.

Откровенный рассказ Саши про детство в окружении свастик и нацистской литературы, интимный "массаж" и насилие - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 22 августа 2019
Go to next video: Вернут ли Путина в G8 | ТВ новости