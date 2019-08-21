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Дым над Сибирью: как живут люди в окружении лесных пожаров
В России горят миллионы гектаров леса, к тушению присоединились МЧС и минобороны. Дым от пожаров в Сибири уже достиг США и Канады. Несмотря на то, что лес горит в труднодоступных районах, местные жители страдают от дыма и смога, которые не рассеиваются из-за отсутствия ветра и дождей.
Русская служба Би-би-си отправилась в небольшой поселок Ванавара в Красноярском крае, чтобы узнать, как живут люди в окружении постоянного смога.
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21 августа 2019
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