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Москва и Париж: сравниваем массовые протесты
Комментируя жесткие действия полиции на акциях протеста в Москве, российские власти часто упоминают недавние события во Франции.
В понедельник российский президент Владимир Путин во время визита во Францию заявил, что российские власти не хотят повторения событий, подобных тем, которые происходили в Париже во время акций протеста "желтых жилетов".
Русская служба Би-би-си сравнила протесты "желтых жилетов" в Париже с акциями за честные выборы в Москве, а также ответную реакцию властей.
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20 августа 2019
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