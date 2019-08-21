Вернут ли Путина в G8 | ТВ новости
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Вернут ли Путина в G8 | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 21 августа:

  • Почему Трамп предлагает возродить формат "Большой восьмерки"
  • Обменяются ли Россия и Украина заключенными
  • Как жители Архангельска защищаются от радиации
  • В Сибири стоит смог от пожаров
  • Сколько ценных элементов содержится в ваших старых мобильниках
  • 21 августа 2019
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