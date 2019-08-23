Самый большой флешмоб: 30 лет Балтийскому пути
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Самый большой флешмоб: 30 лет Балтийскому пути

23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки, образовав живую цепь длиной в 600 километров.

Так они выступили за выход из состава СССР. Акция Балтийский путь была приурочена к годовщине пакта Молотова-Риббентропа, который в 1939 году закрепил страны Балтии в сфере влияния Советского Союза.

Через полгода, 11 марта 1990 года, Литва первой провозгласила свою независимость. Вскоре ее примеру последовали другие страны Балтии.

Как без мобильной связи и современных технологий удалось организовать такую массовую акцию?

Русская служба Би-би-си поговорила с организаторами и участниками Балтийского пути 30 лет спустя.

Видео Алексея Гусева и Оксаны Антоненко.

  • 23 августа 2019
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