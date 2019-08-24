Подкаст “Что это было”: кого затронула радиоактивная авария под Северодвинском?
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Подкаст "Что это было": кого затронула радиоактивная авария под Северодвинском?

С начала августа мировые и российские СМИ активно обсуждают ЧП на полигоне Ненокса в Архангельской области. Оно, по официальным данным, привело к гибели пяти человек и повышению радиационного фона в этом регионе. Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов съездил в Архангельск, чтобы разобраться, что там произошло.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 24 августа 2019
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