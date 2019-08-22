Любопытные макаки. Как Би-би-си снимает фильмы о животных
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Как Би-би-си снимает фильмы о животных

Команда операторов и ученых Би-би-си показывает, как растут детеныши зверей, в программе Animal Babies First Year On Earth ("Детеныши зверей. Первый год на земле") для британского телеканала BBC Two.

Однако снимать животных в естественной среде обитания - непростая задача. Иногда они берут съемочный процесс в свои руки.

  • 22 августа 2019
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