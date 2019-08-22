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Видео
В парламент с ребенком? Почему бы и нет
Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард выручил своего коллегу Тамати Коффи, взяв на руки его новорожденного ребенка на время выступления Коффи.
Ребенок гей-пары, Коффи и его партнера Тима Смита, родился в июле от суррогатной матери.
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22 августа 2019
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