Зачем Трампу Гренландия?
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Зачем Трампу Гренландия?

Власти Гренландии и Дании наотрез отказались обсуждать предложение президента США Дональда Трампа продать Гренландию США.

Вашингтон не первый раз предлагает купить эту автономную территорию, которая входит в состав Королевства Дании.

Русская служба Би-би-си объясняет, зачем США остров, на 80% покрытый льдом.

  • 22 августа 2019
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