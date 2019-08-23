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Видео
Школа протеста. Как экоактивисты готовятся к "Большой семерке"
В предверии встречи "Большой семерки" экоактивисты собрались во Франции, в Биаррице.
Здесь они организовали тренировочный лагерь, в котором больше 1000 человек обучаются навыкам мирного протеста.
Но законно ли обучать гражданскому неповиновению?
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23 августа 2019
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