Бизнес и протесты в Москве, Лондоне, Париже и Гонконге| ТВ новости
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Бизнес и протесты в Москве, Лондоне, Париже и Гонконге | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 августа:

  • К протестующим в Москве разные компании подали иски. А как обстоят дела в других городах?
  • Знают ли россияне, как выглядит российский флаг
  • "Батюшка со свастикой", которого дочь обвиняет в насилии
  • 22 августа 2019
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