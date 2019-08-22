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Бизнес и протесты в Москве, Лондоне, Париже и Гонконге | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 августа:
- К протестующим в Москве разные компании подали иски. А как обстоят дела в других городах?
- Знают ли россияне, как выглядит российский флаг
- "Батюшка со свастикой", которого дочь обвиняет в насилии
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22 августа 2019
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