Новая мечеть Рамзана Кадырова | ТВ новости
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Новая мечеть Рамзана Кадырова | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 августа:

  • В два раза больше Голубой мечети и Храма Христа Спасителя. В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть.
  • Балтийский путь. Как в Литве, Латвии и Эстонии отмечают акцию, когда два миллиона человек образовали живую цепь длиной 600 километров.
  • Легкие нашей планеты в огне и смоге. Обсуждаем беспрецедентные пожары лесов Амазонии, в чем их сходство с лесными пожарами в Сибири.
  • Казань брал. Как чемпион России по BMX-фристайлу устроил гонки в древнейшей части столицы Татарстана.
  • 23 августа 2019
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