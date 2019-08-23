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Новая мечеть Рамзана Кадырова | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 23 августа:
- В два раза больше Голубой мечети и Храма Христа Спасителя. В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть.
- Балтийский путь. Как в Литве, Латвии и Эстонии отмечают акцию, когда два миллиона человек образовали живую цепь длиной 600 километров.
- Легкие нашей планеты в огне и смоге. Обсуждаем беспрецедентные пожары лесов Амазонии, в чем их сходство с лесными пожарами в Сибири.
- Казань брал. Как чемпион России по BMX-фристайлу устроил гонки в древнейшей части столицы Татарстана.
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23 августа 2019
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