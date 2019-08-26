Как лидеры G7 перессорились из-за России| ТВ новости
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Как лидеры G7 перессорились из-за России | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 августа:

  • На саммите "Большой семерки" вопрос о возвращении России вызвал наиболее ожесточенные споры
  • Минздрав России рассказал подробности о врачах, которые помогали пострадавшим от радиации в Неноксе
  • В США вступил в силу второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей
  • Протесты в автономном регионе КНР переросли в ожесточенные столкновения с полицией
  • Карнавальная ночь... и день в Ноттинг-хилле
  • 26 августа 2019
Go to next video: Русские корни карнавала в Ноттинг-Хилле