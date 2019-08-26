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Как лидеры G7 перессорились из-за России | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 августа:
- На саммите "Большой семерки" вопрос о возвращении России вызвал наиболее ожесточенные споры
- Минздрав России рассказал подробности о врачах, которые помогали пострадавшим от радиации в Неноксе
- В США вступил в силу второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей
- Протесты в автономном регионе КНР переросли в ожесточенные столкновения с полицией
- Карнавальная ночь... и день в Ноттинг-хилле
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26 августа 2019
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