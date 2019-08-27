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100 дней Зеленского | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 августа:
- Первый среднемагистральный со времен СССР. На МАКСе представили новый самолет
- Что президент Украины сделал за первые 100 дней
- Почему депутаты Татарстана выступили против празднования освобождения от монголо-татарского ига
- Интервью с избитым на митинге 3 августа Георгием Оганезовым
- Из почтальона - в рестлеры
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27 августа 2019
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