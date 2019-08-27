100 дней Зеленского | ТВ новости
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100 дней Зеленского | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 августа:

  • Первый среднемагистральный со времен СССР. На МАКСе представили новый самолет
  • Что президент Украины сделал за первые 100 дней
  • Почему депутаты Татарстана выступили против празднования освобождения от монголо-татарского ига
  • Интервью с избитым на митинге 3 августа Георгием Оганезовым
  • Из почтальона - в рестлеры
  • 27 августа 2019
Go to next video: Калужские депутаты хотят отметить окончание татаро-монгольского ига. В Казани к ним есть вопросы