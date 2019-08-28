Борис Джонсон выгнал депутатов на вынужденный отдых | ТВ новости
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Борис Джонсон выгнал депутатов на вынужденный отдых | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 августа:

  • Королева по просьбе премьера приостановила работу парламента. Критики Бориса Джонсона говорят об ударе по демократии
  • Украинский суд отпустил из СИЗО Кирилла Вышинского, которого называют одним из возможных участников обмена между Россией и Украиной
  • Выжившие в Иловайском котле украинские военные вспоминают о трагических событих пятилетней давности
  • Пранк со спецназом: как жестко разыграть невесту или друга
  • Последний писк. Зачем ученые учат язык комаров
  • 28 августа 2019
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