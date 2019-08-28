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Борис Джонсон выгнал депутатов на вынужденный отдых | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 августа:
- Королева по просьбе премьера приостановила работу парламента. Критики Бориса Джонсона говорят об ударе по демократии
- Украинский суд отпустил из СИЗО Кирилла Вышинского, которого называют одним из возможных участников обмена между Россией и Украиной
- Выжившие в Иловайском котле украинские военные вспоминают о трагических событих пятилетней давности
- Пранк со спецназом: как жестко разыграть невесту или друга
- Последний писк. Зачем ученые учат язык комаров
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28 августа 2019
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