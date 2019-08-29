Выживший в Иловайском котле: "Мы были мишенями в тире"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Выживший в "Иловайском котле": "Мы были мишенями в тире"

Пять лет назад, в конце августа 2014, украинская армия потерпела свое самое большое поражение в войне на востоке Украины.

Около двух тысяч украинских военных оказались окружены противником в городе Иловайск Донецкой области.

Во время выхода из "Иловайского котла" погибли, по официальным данным, 366 украинских военных. Более 400 получили ранения. Сотни попали в плен.

Украина и Запад обвиняют Россию в применении регулярной армии в этой операции. Россия отрицает свою причастность.

  • 29 августа 2019
Go to next video: Доказательства присутствия росийских танков под Иловайском