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Выживший в "Иловайском котле": "Мы были мишенями в тире"
Пять лет назад, в конце августа 2014, украинская армия потерпела свое самое большое поражение в войне на востоке Украины.
Около двух тысяч украинских военных оказались окружены противником в городе Иловайск Донецкой области.
Во время выхода из "Иловайского котла" погибли, по официальным данным, 366 украинских военных. Более 400 получили ранения. Сотни попали в плен.
Украина и Запад обвиняют Россию в применении регулярной армии в этой операции. Россия отрицает свою причастность.
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29 августа 2019
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