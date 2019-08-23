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Алексей Навальный вышел из спецприемника
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток в спецприемнике. Его задержали 24 июля возле дома и доставили в отделение полиции.
Позднее его адвокат сообщила, что Навального задержали по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга.
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23 августа 2019
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