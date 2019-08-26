"Выплеснуть агрессию": россиянки и британки рассказывают о роллер-дерби
Роллер-дерби - контактный вид спорта, которым занимаются преимущественно женщины. Он похож на регби на роликах: много агрессии, много падений и столкновений. А еще в нем нет сексизма и невозможно услышать фразы в духе "девочки пришли сюда подкачать попу".
На Западе этот спорт популярен уже давно. В 2018 году в Манчестере прошел третий в истории Чемпионат мира по роллер-дерби. В Москве же команда была создана энтузиастками совсем недавно, чуть больше года назад.
Русская служба Би-би-си встретилась с девушками, которые занимаются роллер-дерби в Манчестере и в Москве, и обсудила с ними, чем привлекателен этот вид спорта.
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26 августа 2019
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