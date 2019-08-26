"Этот спорт дает женщинам выплеснуть агрессию": что такое роллер-дерби
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Выплеснуть агрессию": россиянки и британки рассказывают о роллер-дерби

Роллер-дерби - контактный вид спорта, которым занимаются преимущественно женщины. Он похож на регби на роликах: много агрессии, много падений и столкновений. А еще в нем нет сексизма и невозможно услышать фразы в духе "девочки пришли сюда подкачать попу".

На Западе этот спорт популярен уже давно. В 2018 году в Манчестере прошел третий в истории Чемпионат мира по роллер-дерби. В Москве же команда была создана энтузиастками совсем недавно, чуть больше года назад.

Русская служба Би-би-си встретилась с девушками, которые занимаются роллер-дерби в Манчестере и в Москве, и обсудила с ними, чем привлекателен этот вид спорта.

  • 26 августа 2019
Go to next video: "На Олимпиаду очень хочется": Ксюше 17 и она профессиональная скейтбордистка