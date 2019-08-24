"Нас немножко попросили": кто и зачем пришел праздновать День флага

60 000 участников, прогулка у АП и задержание 13-летнего: как прошел митинг 10 августа

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за “Вернем себе право на выборы”, на него вышли рекордные 60 тысяч человек (по данным "ОВД-Инфо").