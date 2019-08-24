"Нас немножко попросили": кто и зачем пришел праздновать День флага
В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в честь Дня российского флага. По подсчетам МВД, на него пришли более ста тысяч человек.
Две недели назад на этом же месте прошел самый массовый митинг оппозиции за последние восемь лет. На согласованную акцию "За честные выборы", по подсчетом МВД, пришли 20 тысяч человек. "Белый счетчик" насчитал тогда около 60 тысяч участников.
По наблюдениям корреспондента Би-би-си Наталии Зотовой, количество людей на обоих мероприятиях было примерно одинаковым. Кроме того, зрители концерта в честь Дня флага начали расходиться почти сразу после его начала. Почему так вышло, смотрите в видео Русской службы Би-би-си
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24 августа 2019
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