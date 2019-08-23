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Амазония и Сибирь: как начались пожары и как на них реагировали
В Сибири и Амазонии бушуют массовые лесные пожары - миллионы гектаров уже выгорели.
Дым от лесных пожаров распространился на тысячи километров: в Бразилии смог дошел до крупнейшего города страны Сан-Паулу, а дым от сибирских пожаров дошел до Татарстана и Канады.
Русская служба Би-би-си поговорила с сотрудником Всемирного фонда дикой природы Константином Кобяковым и сравнила масштаб и причины пожаров, а также реакцию властей.
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23 августа 2019
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