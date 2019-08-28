"Шоу в стиле спецназ": как в России разыгрывают невест и коллег
Специальные агентства, устраивающие "шоу в стиле спецназ", помогут разыграть именинника, невесту или коллег. И те будут до последнего думать, что все по-настоящему.
Повод для "задержания" может быть разным - "экономические преступления", "незаконное оружие", "наркотики".
Стоимость шоу начинается от 700 рублей - столько просят за получасовую фотосессию с одним бойцом в Набережных Челнах.
Выезд целой группы, когда заказчик хочет сымитировать спецоперацию (например, на чьем-то дне рождения) или облаву в офисе, в регионах стоит около 10 тысяч рублей.
Кто заказывает такие поздравления и почему они популярны в 2019 году? Смотрите видео Би-би-си.
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28 августа 2019
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