Дискотека для пожилых в Южной Корее помогает лучше лекарств

Как придуманы танцы в "This is America", главном клипе года

Шерри Сильвер - британская танцовщица родом из Руанды, которая поставила хореографию в клипе "This is America" Childish Gambino. За два месяца с момента публикации клип собрал более 326 миллионов просмотров в YouTube.