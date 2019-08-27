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Дискотека для пожилых в Южной Корее помогает лучше лекарств
Дневные дискотеки в стиле "кому за 65" регулярно проводят в столице Южной Кореи Сеуле.
Дискотеки устраивают местные власти. Они считают, что подобные мероприятия помогают пожилым людям вернуть радость жизни и благотворно влияют на их здоровье.
По данным статистики, Южная Корея стареет быстрее, чем все остальные развитые страны.
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27 августа 2019
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