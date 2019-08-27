Рухнувший мост в Турции
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Видео: момент обрушения моста в Турции

В турецком городе Терме на побережье Черного моря из-за продолжительных дождей рухнул пешеходный мост.

Два пешехода упали в реку, но отделались незначительными травмами.

  • 27 августа 2019
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