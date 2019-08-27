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Новый российский самолет МС-21: пять главных вопросов
Россия представила миру свой новый, второй по счету, гражданский самолет - МС-21. Это второй полностью российский самолет после Суперджета.
В чем его отличия от конкурентов? Во сколько самолет обойдется российскому бюджету? Кто будет покупать МС-21?
На эти и другие вопросы отвечает корреспондент Би-би-си Мария Киселева.
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27 августа 2019
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