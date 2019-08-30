Зачем Кадырову самая большая мечеть в Европе? Спорят блогер и журналист
Неделю назад в чеченском городе Шали торжественно открыли мечеть, ставшую самой большой в Европе. Сначала чеченские власти заявили, что она будет носить имя Рамзана Кадырова. Однако в назначенный день глава Чечни объявил, что мечеть назовут в честь пророка Мухаммеда.
На церемонию пригласили более 200 гостей - и не только из России. Похоже, "Гордость мусульман" - так официально называется новая мечеть - это и особая гордость для самого Рамзана Кадырова.
Но что обо всем этом думают те, кого вряд ли были бы рады видеть на празднике? Русская служба Би-би-си попросила обсудить события в Шали общественного деятеля, журналиста Максима Шевченко и блогера Тумсо Абдурахманова, который был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с властями.
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30 августа 2019