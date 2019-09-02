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Видео
Что такое "Фабрика селфи"?
В Лондоне открылось место, где за 10 фунтов (около 800 рублей) можно сделать необычное селфи.
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На выбор: ванна, наполненная шариками, розовый слон, огромный плюшевый медведь, несъедобные пончики и даже забегаловка, стилизованная под 50-е.
Управляющий заведения говорит, что каждый кадр уникален.
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2 сентября 2019
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