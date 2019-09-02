Что такое "Фабрика селфи"?

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В Лондоне открылось место, где за 10 фунтов (около 800 рублей) можно сделать необычное селфи.

На выбор: ванна, наполненная шариками, розовый слон, огромный плюшевый медведь, несъедобные пончики и даже забегаловка, стилизованная под 50-е.

Управляющий заведения говорит, что каждый кадр уникален.