Что такое "Фабрика селфи"?
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Что такое "Фабрика селфи"?

В Лондоне открылось место, где за 10 фунтов (около 800 рублей) можно сделать необычное селфи.

На выбор: ванна, наполненная шариками, розовый слон, огромный плюшевый медведь, несъедобные пончики и даже забегаловка, стилизованная под 50-е.

Управляющий заведения говорит, что каждый кадр уникален.

  • 2 сентября 2019
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