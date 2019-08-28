"Стархоппер" прыгнул ввысь на 150 метров

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Компания Илона Маска SpaceX провела очередное испытания летного аппарата "Стархоппер".

Это тестовый макет меньшей длины "Старшипа" - одной из двух составляющих ракеты Big Falcon Rocket для предполагаемого полета на Марс.

В этот раз "звездному попрыгунчику" удалось подняться в воздух на 150 метров. Полет длился около минуты, после чего "Стархоппер" совершил мягкую посадку в 100 метрах от стартовой точки.