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"Стархоппер" прыгнул ввысь на 150 метров
Компания Илона Маска SpaceX провела очередное испытания летного аппарата "Стархоппер".
Это тестовый макет меньшей длины "Старшипа" - одной из двух составляющих ракеты Big Falcon Rocket для предполагаемого полета на Марс.
В этот раз "звездному попрыгунчику" удалось подняться в воздух на 150 метров. Полет длился около минуты, после чего "Стархоппер" совершил мягкую посадку в 100 метрах от стартовой точки.
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28 августа 2019
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