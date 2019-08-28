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Летняя непогода. В Мадриде снег, град и ливни
В испанской столице в самый разгар лета выпал град, а из-за сильных проливных дождей затопило улицы.
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Из-за наводнения закрыли мадридское метро и перекрывают дороги.
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28 августа 2019
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