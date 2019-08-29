"Били по коленям": рассказ героев нашумевшего видео задержаний в Москве

Калужские депутаты хотят отметить окончание татаро-монгольского ига. В Казани к ним есть вопросы

Госсовет Республики Татарстан раскритиковал предложение калужских депутатов сделать 11 ноября памятной датой в честь дня окончания Великого стояния на реке Угре, то есть в честь освобождения русских земель от ''монголо-татарского ига". По мнению татарских парламентариев, это может привести к расколу в обществе.