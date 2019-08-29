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Видео
"Били по коленям": рассказ героев нашумевшего видео задержаний в Москве
Георгия Оганезова и Максима Гришенкова избили сотрудники правоохранительных органов на акции 3 августа. Их задержание попало на видео и стало одним из самых жестких с начала летних протестов в Москве.
Сейчас Максим Гришенков подал апелляцию в суд, а Георгий Оганезов уехал заграницу, скрываясь от обысков.
Герои нашумевшего видео рассказали Русской службе Би-би-си о том, что происходило с ними в тот день и почему на акции протеста они старались защитить незнакомых людей.
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29 августа 2019
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