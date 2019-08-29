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Видео
Видео: протесты в Британии после приостановки работы парламента
Протестующие вышли на улицы Великобритании после того, как премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента на пять недель. Королева одобрила это предложение.Британия должна выйти из Евросоюза через пару месяцев. Теперь у парламента может не остаться времени, чтобы не допустить "брексит" без соглашения.
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29 августа 2019
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