Правительство приостановило работу парламента. В Британии начались протесты
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Видео: протесты в Британии после приостановки работы парламента

Протестующие вышли на улицы Великобритании после того, как премьер-министр Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента на пять недель. Королева одобрила это предложение.Британия должна выйти из Евросоюза через пару месяцев. Теперь у парламента может не остаться времени, чтобы не допустить "брексит" без соглашения.

  • 29 августа 2019
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