Насекомые: идеальный корм для домашних животных?
По данным Британской ветеринарной ассоциации, пища на основе насекомых может быть лучше для домашних животных, чем традиционный корм.
Они говорят, что белок насекомых - экологичная альтернатива традиционным кормам для домашних животных.
По оценкам голландской фирмы Protix, которая утверждает, что имеет крупнейшую в мире ферму насекомых, в производстве продуктов на основе насекомых используется 2% земли и 4% воды на килограмм белка от задействованых в производстве говядины.
КорреспондентБи-би-си по вопросам окружающей среды и энергетики Роджер Харрабин получил доступ на ферму.
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29 августа 2019
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