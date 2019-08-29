Самый молодой премьер-министр Украины | ТВ новости
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Самый молодой премьер-министр Украины | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 29 августа:

  • Олега Сенцова привезли в Москву
  • Украинская Рада назначает ключевых министров
  • Советник Трампа по нацбезопасности приехал к Лукашенко
  • Пять громких премьер авиасалона МАКС
  • Британия испытывает новую технологию, когда паспортом становится лицо
  • Тауэрский мост - одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Как он выглядел раньше
  • 29 августа 2019
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