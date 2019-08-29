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Самый молодой премьер-министр Украины | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 августа:
- Олега Сенцова привезли в Москву
- Украинская Рада назначает ключевых министров
- Советник Трампа по нацбезопасности приехал к Лукашенко
- Пять громких премьер авиасалона МАКС
- Британия испытывает новую технологию, когда паспортом становится лицо
- Тауэрский мост - одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Как он выглядел раньше
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29 августа 2019
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