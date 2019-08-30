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Несостоявшийся обмен пленными между Украиной и Россией | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 августа:
- Почему не состоялся обмен украинских и российских заключенных и когда он состоится.
- Бежавший из Чечни блогер Тумсо Абдурахманов и извинявшийся перед Кадыровым журналист Максим Шевченко обсудили открытие в Чечне крупнейшей в Европе мечети.
- Один из лучших современных боксеров, украинец Василий Ломаченко рассказал нам о подготовке к большому бою в Лондоне, и видит ли он себя в политике.
- Все могут короли. А королевы? Мы рассказываем, какие привилегии и права есть у королевы Елизаветы II, и почему она ими не пользуется.
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30 августа 2019
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