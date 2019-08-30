Несостоявшийся обмен между Украиной и Россией. Что происходит? | ТВ-Новости
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Несостоявшийся обмен пленными между Украиной и Россией | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 августа:

  • Почему не состоялся обмен украинских и российских заключенных и когда он состоится.
  • Бежавший из Чечни блогер Тумсо Абдурахманов и извинявшийся перед Кадыровым журналист Максим Шевченко обсудили открытие в Чечне крупнейшей в Европе мечети.
  • Один из лучших современных боксеров, украинец Василий Ломаченко рассказал нам о подготовке к большому бою в Лондоне, и видит ли он себя в политике.
  • Все могут короли. А королевы? Мы рассказываем, какие привилегии и права есть у королевы Елизаветы II, и почему она ими не пользуется.
  • 30 августа 2019
Go to next video: Интервью боксера Василия Ломаченко перед боем